La meravigliosa giustificazione di Red Ronnie per la porta in faccia presa al museo di Messina | VIDEO

Sorridono e sogghignano, pensando di aver messo in atto un piano da “geni del male” riuscendo a portare a casa visibilità e “denuncia” contro il Green Pass per accedere nei musei. Questa è la giustificazione data da Red Ronnie in merito a quanto accaduto nei giorni scorsi fuori da MuMe di Messina che ospita una mostra su Caravaggio. E il critico musicale avrebbe “agito” di comune accordo con il sindaco della città dello Stretto, Cateno De Luca, che ha concordato con lui questa “pantomima”. I due hanno spiegato i “dettagli” della vicenda con una diretta Facebook.

Red Ronnie dice di aver trollato tutti, con la benedizione di Cateno De Luca

Il “gatto e la volpe” hanno parlato di video concordato, ma improvvisato fuori dal MuMe. Tutto sarebbe partito da una richiesta fatta proprio dal Sindaco di Messina: “La situazione è stata questa. Ho chiesto a Red: ‘Mi fai una cortesia? Inventati qualcosa, il mondo deve sapere che il museo ha cose pregiatissime’”. La soluzione trovata non è passata per la strada più semplice, ma per la via della polemica: “Nel momento stesso in cui mi hanno chiesto il green pass, che io ho, ho pensato ‘se vado dentro, do il green pass e faccio vedere i quadri, non ho l’eco che posso fare a dire una cosa nella quale credo’. Perché personalmente credo sia assurdo chiedere un green pass per entrare nei musei. Quindi metto in atto una cosa in cui credo, e vediamo se ha più eco”.

Un caso che, di fatto, ha creato una grancassa mediatica attorno alla mostra di Caravaggio ospitata nel Museo di Messina. I due protagonisti di questa vicenda – un sindaco (sì, un sindaco, lo stesso che si ergeva a paladino del rispetto delle norme sanitarie all’inizio della pandemia) e un conduttore e critico musicale – avevano, di fatto, trovato un accordo per pubblicizzare quel che accade al MuMe. Ma, invece di decantare le opere d’arte di Caravaggio, hanno ben pensato di dare “lustro” alla mostra parlando di tutt’altro. Sta di fatto che nei musei (e in molti altri luoghi) non si può entrare senza Green Pass. Quindi cambia poco o nulla per i personaggi collodiani in cerca d’autore.

(foto e video: da Facebook)