La Flat tax per le partite IVA a 65mila euro

Il Sole 24 Ore racconta oggi che il governo sta preparando un decreto fiscale per liberare risorse finanziarie in vista della Legge di Bilancio. La parte più interessante della questione è però che la soglia dei ricavi per applicare la flat tax alle Partite IVA potrebbe arrivare a 65mila euro:

Il decreto potrebbe ospitare anche misure in scadenza che richiedono interventi d’urgenza anche prima dell’avvio della sessione di bilancio in Parlamento. Sul tavolo, ad esempio, c’è il disinnesco della clausola di salvaguardia inserita nel 2014, che a fine novembre rischia di far aumentare il prezzo della benzina e del gasolio prevedendo l’aumento delle accise sui carburanti in grado di garantire non meno di 140 milioni già per il 2018 (si veda Il Sole 24 Ore di sabato scorso). C’è anche la questione Alitalia, con la probabile proroga per la procedura di vendita (si parla di un mese e mezzo rispetto alla scadenza del 31 ottobre).