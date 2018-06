La falsa foto della stazione di Milano “invasa”

Ieri su Twitter l’account @sarabattaglia_7 ha pubblicato questa foto, ritwittata da un cinquecento account. Nel testo si scriveva: “Stazione Milano stamattina alle 9. Secondo la giunta Sala PD il problema “invasione” nn esiste, l’assessore milanes alle politiche sociali, P.F.Majorino, in TV ha confermato che lui, in Stazione Centrale, si sente come a casa sua e ci passa con tranquillità. O mente è 1’imbecille”. Bufale.net ha anche notato che la stessa foto ma con una didascalia diversa era stata pubblicata su Facebook.

La foto però non si riferiva a ieri mattina alle 9. Era stata pubblicata circa tre anni fa da Repubblica in una gallery (è la settima foto) a corredo dell’articolo che raccontava delle centinaia di profughi e migranti che si erano accampati alla Stazione Centrale di Milano, dove era stato allestito un centro di accoglienza temporaneo.

La parte più divertente della vicenda è l’account @bye_bye_TW, che a chi esprimeva qualche dubbio sul fatto che la foto fosse scattata oggi rispondeva entusiasticamente “Confermo! Ci lavoro in staz.centrale.”. Ovviamente questo dimostra che su Internet nessuno sa che sei un cane, come spiegava il New Yorker qualche tempo fa, e che bisogna sempre prendere con le molle le entusiastiche conferme che arrivano dal primo che passa. E infatti l’assessore Majorino, che era nominato nel primo tweet, svela subito l’arcano e l’altro, per tutta risposta, annuncia che lo bloccherà. Perché in Italia la situazione è disperata, ma non seria.

