La discesa in campo di Urbano Cairo e l’aiuto di Berlusconi

Marco Palombi sul Fatto Quotidiano racconta oggi di un incontro tra Urbano Cairo e Silvio Berlusconi prima del vertice di centrodestra con Salvini e Meloni che si è svolto nel pomeriggio di domenica ad Arcore. Il quotidiano ipotizza che l’incontro sia servito a preparare la presuntissima discesa in politica di Cairo, editore di La7 e del Corriere della Sera, che potrebbe fare l’ennesimo partito dei moderati per contendersi il centro con Calenda, Renzi e +Europa:

OVVIAMENTE i tacchini di Forza Italia, già pronti alla strage di Natale via taglio dei parlamentari e crollo elettorale, non vedono di buon occhio le mosse di Cairo: loro preferirebbero gestire il declino, magari trovando un modo gentile perfarsi salviniani. Eppure il suo nomeè considerato quello giusto per prendere in mano l’eredità di Forza Italia dentro pezzi rilevanti dell’inner circle berlusconiano: ad esempio i lettiani (nel senso dello zio Gianni e non di #enricostaisereno), ma anche Marina Berlusconi gradirebbe la “discesa in campo” (citazione) di un imprenditore così simile al padre.