La contestazione della Lega a Mattarella ad Albino (e Salvini sogghigna)

In questo video tratto dalla pagina facebook di Matteo Salvini e che racconta la presenza del Capitano alla festa della Lega in quel di Albino in provincia di Bergamo possiamo ammirare la contestazione del popolo del Carroccio al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La contestazione della Lega a Mattarella ad Albino

Il capitano, come suo costume, cita Mattarella ricordando agli astanti di seguire il discorso di fine anno del presidente della Repubblica – quello del 2019 non è piaciuto moltissimo né a Salvini né al resto della sua maggioranza di governo – e subito partono i fischi. Salvini, con il suo solito atteggiamento guascone, prima si lamenta e poi definisce “screanzati” quelli che stanno fischiando, ma subito dopo il leader della Lega dice che il presidente della Repubblica aveva detto che avrebbe consentito la nascita di un governo dopo la caduta di quello composto da Lega e MoVimento 5 Stelle soltanto se la maggioranza avesse avuto le idee chiare. La frase, ovviamente ironica, serve a far partire altre contestazioni al Quirinale. E ovviamente Mattarella non ha mai detto quella frase in pubblico. Di certo, visto che quello che lui ha composto con il M5S ha litigato e non aveva le idee chiare, se questa era la regola allora lui non sarebbe mai dovuto diventare ministro dell’Interno.

