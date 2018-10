La Carta di Cittadinanza per il Reddito

Non solo Stato. Laura Castelli, viceministra senza deleghe all’Economia, ieri dal palco di Italia 5 Stelle ha spiegato che non si dovrà fare domanda al centro per l’impiego o all’Inps per ottenere i 780 euro mensili del reddito di cittadinanza. “Sarà lo Stato a venire da voi e dire voi avete diritto al reddito di cittadinanza”, ha annunciato Castelli sul palco. E non sarà l’unica novità sulla questione, spiega oggi il Messaggero:

Sempre tra via XX settembre e via Veneto avrebbero anche stabilito il sistema per erogare i soldi: non più attraverso il bancomat, ma con una badge apposito che dovrebbe chiamarsi “ cittadinanza”. E che dovrebbe funzionare sulla stessa infrastruttura – quelli gestita da Inps, Poste e Agenzia delle Entrate – e forse anche sullo stesso circuito, entrambi ancora funzionanti,utilizzati per la social card. Uno strumento simile è necessario per tracciare e vincolare i 780 euro all’acquisto di beni e consumi di prima necessità e prodotti in Italia. Altri elementi sul reddito di cittadinanza li ha forniti Nunzia Catalfo. La presidente della commissione Lavoro del Senato ha confermato che l’assegno sarà parametrato anche al numero dei componenti del nucleo familiare (il tetto massimo dovrebbe essere essere di 1.170 euro), che saranno obbligatorie 8 ore settimanali di volontariato nel comune di residenza e la frequenza a dei corsi professionali organizzati dai centri per l’impiego.

«Per ogni cittadino – ha concluso – ci sarà un solo sportello di riferimento e è in costruzione un sistema informativo al quale si potrà accedere dal computer o dal telefonino per fare la ricerca del lavoro».

