La Banca Popolare di Bari verso il maxipolo bancario del Sud

La Banca Popolare di Bari veleggia verso il maxipolo bancario del Sud. Con la ricapitalizzazione del Mediocredito centrale il governo punta a far nascere un grande polo di sostegno per lo sviluppo con l’obiettivo di attirare soci privati e ridurre l’intervento pubblico, che per ora dovrebbe arrivare a 900 milioni di euro. E quindi a riunire anche altri istituti di credito di piccole dimensioni del Sud. Spiega oggi Il Messaggero:

L’ipotesi, prevista dal decreto in fase di conversione in Parlamento, si sta delineando in questi giorni per dare vita a un polo bancario in grado di stare da solo sul mercato e prevenire le crisi degli istituti minori più esposti anche a un’economia che stenta a decollare. La newco, controllata da Mediocredito Centrale, avrebbe vertici autonomi specializzati nella guida di banche commerciali e capaci di gestire anche la fusione con altri gruppi.

Proprio così: il piano, non sgradito alla vigilanza, prevede che questo nuovo soggetto possa aggregare altre banche del Mezzogiorno che già versano in condizioni difficili o comunque siano esposte a una concorrenza sempre più agguerrita da parte dei gruppi maggiori e dell’evoluzione tecnologica. Del resto, soltanto una volta raggiunta una certa massa critica, si ragiona in diversi ambienti finanziari e politici, è possibile agganciare le economie di scala necessarie per gli indispensabili investimenti nel fintech senza pesare ulteriormente sulle casse pubbliche.