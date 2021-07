Katia Serra, la prima donna a commentare una finale dell’Italia in tv

Stefano Bizzotto e Katia Serra sostituiranno Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro in telecronaca per la finale di Euro2020. L’ex calciatrice azzurra è la prima donna a commentare in tv una finale della nostra Nazionale

Una voce femminile accompagnerà quella di Stefano Bizzotto, designato dalla Rai come telecronista per la finale di domani tra Italia e Inghilterra in seguito alla positività di Alberto Rimedio. È quella di Katia Serra, la prima donna col microfono in una finalissima della Nazionale italiana. Domani sera alle 21 entrerà nella storia in coincidenza col fischio d’inizio dell’atto conclusivo di Euro 2020 a Wembley. La decisione è arrivata dai vertici di Viale Mazzini per sostituire Rimedio e Di Gennaro, visto che anche quest’ultimo, commentatore tecnico, è stato posto in isolamento per essere stato a contatto con l’equipe che ieri – di ritorno dalle semifinali – aveva fatto riscontrare tre positività tra giornalisti e operatori. Insieme a Bizzotto ha già commentato partite di rilievo in questo Europeo, come quelle della Francia.

Chi è Katia Serra: un passato in maglia azzurra

È stata la stessa Serra a dare la notizia: “Anche per me è la partita della vita. C’è ancora chi non accetta che una donna possa parlare di calcio, ma arrivo preparata”, ha detto a Repubblica. Certamente l’esperienza non le manca: Serra è una ex calciatrice azzurra, consigliera della Figc femminile, da tempo opinionista Rai e Tim Vision e docente all’Università San Raffaele di Roma presso il corso di laurea “Modelli di gestione del calcio femminile”. In campo ha vinto uno scudetto con il Modena, tre Coppe Italia, una Supercoppa italiana e una Italy Women’s Cup. Con la maglia azzurra vanta dieci presenze e un ruolo nell’Assocalciatori.

La Rai punta ai 20 milioni di telespettatori

Insieme a Stefano Bizzotto racconterà agli italiani davanti alla tv i momenti più emozionanti di questa cavalcata trionfale che ha portato gli uomini di Mancini a giocarsi il trofeo a Wembley. Durante la semifinale vinta ai rigori contro la Spagna Rai 1 ha toccato vette di 17 milioni e mezzo di telespettatori. Per domani sera si punta alla soglia dei 20 milioni. L’alternativa, come lo è stata per tutto il torneo, è Sky Sport, con il classico commento del duo formato da Fabio Caressa e Beppe Bergomi.