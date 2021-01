Salvini è pronto per governare e cita la grande statista Iva Zanicchi

Matteo Salvini lo dice da settimane, da mesi: “sono pronto per governare”. E oggi, all’indomani dell’inizio della fine del Conte Bis, ci si aspetterebbe che avanzi qualche idea intelligente sulla crisi di governo. Così, dopo aver partorito l’ideona del paragone con il Grande Fratello, la Lega e il suo leader tirano fuori i pezzi da 90, i maître à penser del Carroccio. Oggi di prima mattina infatti Salvini ha riportato il pensiero della grande statista Iva Zanicchi:

Mentre aspettiamo anche l’opinione di Lorella Cuccarini chissà perché viene in mente quale immenso regalone ci abbia fatto Matteo Renzi innescando la crisi. Pensate che bella la possibilità che la destra torni al governo mentre abbiamo tutti le pezze al… per la crisi economica e la pandemia. Del resto Iva Zanicchi, che pure è stata ricoverata per COVID e per lo stesso motivo ha perso un fratello dopo essere guarita è andata in televisione a lamentarsi per le misure restrittive messe in atto dal governo nel periodo di Natale: “E’ vero che il Natale deve essere una festa religiosa, ma proprio per questo anche per chi crede è importantissimo avere gli affetti più cari vicino, ma non lo capite?” . Probabilmente ha ragione lei. Siamo noi che non capiamo.