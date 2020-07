Sono 230 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 162 di ieri. Le vittime sono invece 20, anch’esse in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.736, i morti arrivano oltre la soglia dei 35 mila (35.017 per la precisione)

Il bollettino sul Coronavirus in Italia di oggi 16 luglio: sono 230 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 162 di ieri. Le vittime sono invece 20, anch’esse in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.736, i morti arrivano oltre la soglia dei 35 mila (35.017 per la precisione). I dati sono stati pubblicati sul sito della Protezione civile. Gli attualmente positivi sono ora 12.473 (-20), i guariti 196.246 (+230).

Coronavirus in Italia: il bollettino di oggi 16 luglio e i dati per regione

Le regioni che non hanno nessun caso sono la provincia autonoma di Trento, l’Umbria, la Valle d’Aosta, il Molise e la Basilicata. Il 34% dei casi si è registrato in Lombardia.

Per quanto riguarda le regioni più colpite, oggi in Lombardia sono stati registrati 80 nuovi casi di coronavirus, di cui 23 a seguito di test sierologici e 17 ‘debolmente positivi’, e 10 morti. Sono stati effettuati 10.727 tamponi (totale complessivo: 1.176.203). I guariti/dimessi sono stati 96 (in totale 71.032, di cui 68.989 guariti e 2.043 dimessi). Ieri, a fronte di 10.426 tamponi, erano stati registrati 63 positivi e 5 morti. Sono invece 46 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati in Emilia-Romagna di cui 30 asintomatici e relativi all’attività di screening. Nessun nuovo decesso.

Coronavirus: i dati delle regioni

Nel dettaglio regionale torna a salire la curva dei contagi da Coronavirus in Veneto, con 29 positivi in più nelle ultime 24 ore. I dati, reso noto dalla Regione con il primo bollettino di giornata, porta a 19.470 il conteggio degli infetti dall’inizio dell’epidemia. Cresce anche il numero delle vittime rispetto a ieri mattina (+4), 2.047 il totale tra ospedali e case di riposo, anche se da ieri sera non si sono registrati nuovi decessi. Stabile il numero dei morti negli ospedali, 1.436, così come quello dei ricoverati nei reparti ordinari, 129, e nelle terapie intensive, 9 pazienti. Nel Lazio ci sono nove casi di cui otto di importazione ma soprattutto ci si aspetta comunque un indice RT sopra 1 secondo l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato: “Per i casi degli ultimi giorni ci attendiamo una valutazione settimanale del valore RT ancora sopra l’1, mentre le terapie intensive scendono per la prima volta sotto i 10 casi”. Nelle ultime 24 ore, è stato accertato nelle Marche un nuovo caso di ‘Covid-19’ in provincia di Pesaro-Urbino, rispetto ai 619 tamponi processati all’interno del percorso delle nuove diagnosi; nella stessa giornata sono stati effettuati altri 601 test nel percorso guariti, per un totale quotidiano di 1.220 analisi. I casi complessivamente accertati dall’inizio della crisi pandemica sono diventati 6.794, il 7,43% rispetto agli 91.449 tamponi processati. Sono 4 i nuovi casi emersi oggi in Campania dall’analisi di 1.222 tamponi. Il totale dei casi di Covid-19 in Campania dall’inizio dell’emergenza sale così a 4.791, mentre sono 307.585 i tamponi complessivamente analizzati. Per il sedicesimo giorno consecutivo non si registrano decessi.

È invece il quinto giorno senza nuovi casi di contagio in Basilicata: è l’esito di 293 tamponi effettuati ieri, tutti negativi. In base al bollettino quotidiano della task force regionale i casi Covid lucani sono 3 (una persona è ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Carlo di Potenza e le altre due in isolamento domiciliare) mentre le persone guarite sono 372 e quelle decedute 27. Nel bollettino non vengono conteggiate due donne straniere provenienti dalla Moldavia risultate positive al test effettuato all’ingresso nella regione lucana: entrambe sono ricoverate all’ospedale San Carlo di Potenza. C’è un solo nuovo contagio anche in Puglia, dove c’è anche un morto e sale anche di una unità rispetto a ieri, il numero dei ricoverati: sono 11. Gli altri 757 ancora positivi sono in isolamento domiciliare. Stabile il numero dei guariti che resta fermo a 3.926 unità. Ci sono poi dodici nuovi casi in Toscana, ma nessun decesso nelle ultime 24 ore. È quanto riporta il bollettino dell’agenzia regionale di sanità e dell’unità di crisi in base al quale, oggi, si registrano 10 nuovi guariti. Dall’inizio dell’epidemia salgono a 10.350 i contagiati, a 8.908 i guariti, mentre restano 1.127 i deceduti. Dieci dei 12 infetti in più sono riconducibili a persone rientrate dall’estero. Due nuovi contagi e un decesso che porta il totale a 468. In Abruzzo, da inizio emergenza, sono 3.333 i casi positivi al Covid 19, ma ad oggi, sottratto il numero dei decessi e dei dimessi e guariti, se ne calcolano complessivamente 120, quattro in meno di ieri. Infine c’è un nuovo contagio diagnosticato nella Città metropolitana di Cagliari porta oggi a 1.377 i casi di Covid-19 in Sardegna dall’inizio dell’emergenza sanitaria. In totale sono stati eseguiti 95.982 tamponi. Resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto, come conferma l’ultimo aggiornamento dell’Unita’ di crisi regionale.