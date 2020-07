I dati sul coronavirus oggi in Lombardia: nella Regione sono stati registrati 80 nuovi casi di coronavirus, in rialzo rispetto a ieri

I dati sul coronavirus oggi in Lombardia: nella Regione sono stati registrati 80 nuovi casi di coronavirus, di cui 23 a seguito di test sierologici e 17 ‘debolmente positivi’, e 10 morti. In totale dall’inizio dell’epidemia i decessi salgono a 16.775.

Coronavirus Lombardia: i dati di oggi nel bollettino del 16 luglio

Dopo tre giorni di rialzi, oggi in Lombardia tornano a calare i pazienti COVID-19 ricoverati negli ospedali. Oggi, infatti, si registrano 13 ricoverati in meno (il totale è arrivato a 164). Restano invariati a 23, invece, quelli in terapia intensiva. Per quanto riguarda il riepilogo per province, ci sono 20 nuovi positivi a Milano di cui tredici in città, 17 a Bergamo e 11 a Cremona. Nelle altre province i dati sono minori: cinque positivi a Brescia, quattro a Como, Mantova e Varese, due a Monza e uno ciascuno a Lodi e Sondrio. Zero casi a Lecco e Pavia.

Sono invece 230 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 162 di ieri. Le vittime sono invece 20, anch’esse in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.736, i morti arrivano oltre la soglia dei 35 mila (35.017 per la precisione). I dati sono stati pubblicati sul sito della Protezione civile. Gli attualmente positivi sono ora 12.473 (-20), i guariti 196.246 (+230).