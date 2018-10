Italia 5 Stelle, solo in settemila per Di Maio

Federico Capurso sulla Stampa racconta come sta andando Italia 5 Stelle, la kermesse grillina organizzata nello stesso giorno della Leopolda:

Per gli organizzatori sono 30mila i presenti alla prima giornata festa,l’obiettivo è arrivare a 50mila. Di Maio dice che questa edizione ha fatto registrare il record di presenze ma dall’alto la realtà è evidente a tutti: «Siamo pochi. Speriamo domani». Quando parla Di Maio, sotto il palco ci sono «meno di 7 mila persone», è il conto ad occhio fatto dallo staff del Movimento, ma «non importa».

Le luci sono puntate sui ministri che salgono uno dopo l’altro sul palco, sui candidati presidente di Abruzzo, Basilicata e Piemonte. Poi, un lungo «oooh» di attesa sale d’intensità dalla folla quando si avverte che è arrivato il momento di Alessandro Di Battista, in collegamento dal Guatemala. Difende l’amico Luigi dagli attacchi degli ultimi giorni, traccia la strada per le battaglie su cui insistere, «tornerò a Natale» e gli applausi più forti e più liberatori di quando Di Maio ha annunciato di aver ottenuto le giuste correzioni al decreto per il condono fiscale.