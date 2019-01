Ma com’è che con il Decreto Dignità aumentano i precari?

Prosegue la marcia imperterrita verso le magnifiche sorti e progressive del Decreto Dignità. Oggi i dati ISTAT certificano che la disoccupazione scende al 10,3% a dicembre e che l’occupazione è al top da dieci anni, segnalandoci però che a dicembre il lieve aumento degli occupati (+23mila su base mensile) ho dovuto alla crescita dei dipendenti a termine (quelli che dovevano scomparire grazie al Decreto Dignità) e degli autonomi, mentre sono in calo i dipendenti fissi (quelli che dovevano aumentare grazie al Decreto Dignità).

Secondo gli esperti l’effetto potrebbe essere spiegato dalla stagionalità di dicembre. Tra i numeri con cui dover fare i conti c’è anche un calo (-0,4%) del tasso di occupazione nella fascia 25-34 anni.

Crescono invece gli occupati over 50 e, più in generale, quelli a termine. Si tratta di un chiaro trionfo tattico et strategico del quale Di Maio è pienamente responsabile. Orsù, adesso tributategli il doveroso omaggio!

