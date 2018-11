Adesso a Ischia vogliono abbattere tutte le case

Sergio Rizzo oggi su Repubblica racconta che nel decreto Genova che contiene i due condoni del MoVimento 5 Stelle – quello del Centro Italia per il terremoto e quello per Ischia – c’è una novità molto interessante:

Chi ha mai detto che a Ischia il governo gialloverde non vuole abbattere le case abusive? Niente di più falso: vogliono buttar giù non soltanto quelle abusive, ma tutte le case terremotate. Proprio tutte. All’articolo 18 del decreto Genova appena approvato dalla Camera, norma che definisce i poteri del commissario per Ischia, è infatti comparso un emendamento, inserito nel testo come lettera f-bis, secondo cui il medesimo commissario, tenetevi forte, “coordina e realizza gli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi”.

Presa questa lettera alla lettera, significa che ogni edificio per il quale viene aperto un cantiere, abusivo o regolare che sia, va spianato. A parte l’ineleganza linguistica, saranno contenti gli ischitani. Un clamoroso errore, chiaramente.