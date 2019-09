L’incontro «segreto» tra D’Alema e Casaleggio

La Stampa racconta oggi in un articolo a firma di Ilario Lombardo di un incontro “segreto” (tanto segreto che è finito sui giornali) tra Massimo D’Alema e Davide Casaleggio. E di un altro in programma: il 24 ottobre a Tirana il figlio del fondatore del M5S e l’ex premier parteciperanno a un grande evento sulla blockchain organizzato dalla divisione tech della Consulcesi. È un’azienda di Roma, con sede anche nella capitale albanese, nata per dare tutela ai medici specializzandi, poi cresciuta diversificando gli interessi. Oggi conta centomila clienti tra i medici, si occupa di sondaggi, copyright e della tecnologia alla base della sicurezza delle transazioni informatiche. E racconta:

Massimo D’Alema e Davide Casaleggio però si conoscono già e hanno avuto modo di parlarsi nei giorni di metà agosto quando i negoziati tra sinistra e grillini entrarono nel vivo, coinvolgendo un reticolo di conoscenze di ambienti diversi, tutti favorevoli alla nascita del Conte bis. Sono tre le fonti autorevoli che assicurano alla Stampa i contatti tra i due, un’altra parla persino di una cena, al momento non confermata dalle verifiche effettuate.

E poi arriva il colloquio che ha portato Roberto Speranza alla Sanità:

Consulcesi è tra i partner e ha ottenuto un sostegno dal Papa in persona tramite l’Obolo di San Pietro. Tortorella fa parte del consiglio direttivo. Ne era membro anche la De Biase mentre Sileri ci è entrato da ex componente del comitato scientifico. Nella notte tra il 3 e il 4 settembre il grillino è per qualche ora il candidato a succedere a Giulia Grillo come ministro della Salute. A Leu, il partito di D’Alema, sarebbe dovuto toccare l’Ambiente. Ma Sergio Costa chiama Beppe Grillo e la spunta. A quel punto, D’Alema spinge per ottenere la Sanità. È l’ultimo tassello, infilato in extremis. Speranza diventa ministro. Sileri è il suo vice.

Leggi anche: Marco Travaglio contro Alessandro Di Battista