Non solo Berlusconi: Meloni ci prova con Letizia Moratti per il Quirinale

Settimane di incontri, confronti e scambi di opinioni. La politica è in fermento in vista della prossima elezione del Presidente della Repubblica e nei prossimi giorni i partiti dovranno sedersi al tavolo per cercare un accordo su un nome condiviso. Ipotesi al momento improbabile, visto che le figure in campo – anche auto-candidate – sembrano non poter ottenere i numeri per l’elezione con la maggioranza dei due terzi. E il centrodestra cerca l’alternativa a Berlusconi, come si evince dall’incontro tra Giorgia Meloni e Letizia Moratti. Con l’obiettivo ben puntato sul Quirinale.

Incontro Meloni-Moratti, il piano B di Fratelli d’Italia per il Quirinale

La notizia dell’incontro Meloni-Moratti è stata raccontata dal quotidiano La Repubblica. La leader di Fratelli d’Italia e la vice-presidente della Regione Lombardia si sarebbero incontrate qualche giorno fa a Roma per una riunione che doveva rimanere segreta. Ma poi, come spesso capita in queste occasioni, la riservatezza decade e le fonti danno indizi sui contenuti. Si parla, infatti, di un vero e proprio piano B che FdI – non sappiamo se in rappresentanza di tutto il Centrodestra o in maniera del tutto unilaterale senza coinvolgere gli altri leader della coalizione – vuole preparare qualora si decidesse di non puntare più su Silvio Berlusconi per il Colle. O se l’ex Cavaliere deciderà di desistere, visti i numeri che non gli darebbero garanzia di un successo nelle prime quattro tornate di voto in Parlamento.

La Repubblica, inoltre, sottolinea come da tempo il Centrodestra stia lavorando per non rimanere fermi e immobili sul nome di Silvio Berlusconi. E le valutazioni in corso sono confermate anche da Ignazio La Russa, esponente di primo piano di Fratelli d’Italia:

“Ci auguriamo la vittoria di Berlusconi. Se così non fosse, servono ipotesi B e C ma sono ancora premature”.

Premature, ma per non rimanere con i cerini in mano il Centrodestra continua a sondare il terreno. Perché Giorgia Meloni fu la prima – diverse settimane fa – a mettere in dubbio la reale volontà di Berlusconi di candidarsi per il Quirinale. E da quel momento, con un gioco di dichiarazioni e smentite, è proseguito un lavoro sotto traccia che ha toccato diversi nomi: dall’attuale Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e Marcello Pera. E ora l’incontro Meloni-Moratti.