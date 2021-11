Berlusconi si defila dalla corsa al Quirinale, dice Giorgia Meloni | VIDEO

Lo avrebbero sostenuto fino in fondo, ma da Arcore sarebbe arrivata un’indicazione che porta quella convergenza di idee e obiettivi in un’altra direzione. Lo ha rivelato Giorgia Meloni nel corso della presentazione dell’ultimi libro scritto da Bruno Vespa. La leader di Fratelli d’Italia, ospite insieme al segretario del Partito Democratico Enrico Letta, ha parlato della corsa al Quirinale sostenendo che, secondo la sua interpretazione, Silvio Berlusconi si sarebbe defilato dalla candidatura come prossimo Presidente della Repubblica.

Giorgia Meloni dice che Berlusconi si defila dalla corsa al Quirinale

“Berlusconi è un mio alleato ed è una persona alla quale sono legata. Ma la sua elezione non è una cosa facilissima, basta guardare i numeri – ha detto Giorgia Meloni stuzzicata sul tema Quirinale da Bruno Vespa -. Dopo di che, ho visto che Berlusconi ha risposto, credo per primo, all’appello del segretario del Pd Letta, per trattare insieme del prossimo presidente della Repubblica”. Una strategia che, dunque, secondo la leader di Fratelli d’Italia mette fuori dai giochi il presidente di Forza Italia dalla corsa alla Presidenza della Repubblica.

Meloni ha poi ribadito che il centrodestra deve proseguire unito, fin dall’elezione del nuovo Capo dello Stato per poi andare verso le nuove elezioni, perché il suo partito è “monogamo” e andrà al governo (risultati elettorali permettendo) solamente in compagni di quegli alleati che negli ultimi due anni e mezzo, invece, si sono uniti agli altri partiti per dare vita a due diversi esecutivi. Ma il tema del Quirinale è il primo, in ordine cronologico, e il passo di lato dell’ex Cavaliere è stato giudicato tale dalla stessa leader di Fratelli d’Italia: “Dato che, a mio avviso, il Pd Berlusconi non lo vota, ritengo che questo significhi che Berlusconi abbia deciso di fare un passo indietro e che non sia più interessato a questa partita. Almeno questa è stata la mia interpretazione”.

(foto e video: da pagina Facebook di Bruno Vespa)