Imola, Manuela Sangiorgi: la sindaca M5S che sta con il leghista

Il Fatto Quotidiano ci fa sapere oggi che a Imola sei consiglieri M5S su 14 vogliono sfiduciare la sindaca Manuela Sangiorgi da poco eletta in quella che fino a ieri era una roccaforte rossa. I problemi sono politici ma anche personali:

Al centro delle scontro c’è il programma, che la sindaca non starebbe rispettando su almeno due temi: la gestione dell’autodromo, simbolo della città ormai senza la Formula 1 (troppe deroghe sul rumore, l’accusa) e la raccolta dei rifiuti, che non è gestita in house–cioè con una società interamente comunale –sul modello di Forlì (“c’è il veto della holding che detiene la raccolta e non vuole cedere, i consiglieri fanno finta di non saperlo”, spiega lei). Scontro politico, ma pure personale.