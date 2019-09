Così Salvini ha promesso e non mantenuto anche la revoca della sanzione alla prof di Palermo

Vi ricordate? La professoressa Rosa Maria Dell’Aria era stata sospesa dall’insegnamento dal ministero della Pubblica Istruzione perché i suoi alunni avevano criticato Matteo Salvini nel maggio scorsoaccostando la discriminazione nei confronti dei migranti nel Decreto Sicurezza alle Legge Razziali emanate dal Fascismo: il 23, poi, Salvini aveva annunciato che sarebbe andato ad incontrare la professoressa Rosa Maria Dell’Aria, «e gli studenti di quella scuola per spiegare cosa sto facendo per la sicurezza del mio Paese e la distanza abissale tra le mie idee e progetti e le leggi razziali del periodo fascista».

Le rassicurazioni dell’ex ministro dell’Interno Salvini, che avrebbero dovuto portare a una rapida sospensione del provvedimento disciplinare, sono ormai materiale da archivio: «I tecnici stanno lavorando, un ricorso sarebbe inutile» aveva detto il 23 maggio, dopo avere incontrato Rosa Maria Dell’Aria, la prof sospesa a Palermo con l’accusa di non aver vigilato su un lavoro in Power point dei suoi allievi dell’Iti Vittorio Emanuele III, in cui i ragazzi avevano accostato le leggi razziali al decreto sicurezza. «Soluzione tecnica già trovata» aveva ammiccato l’allora ministro dell’Istruzione Bussetti.