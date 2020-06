IMMUNI e la geolocalizzazione: la nota di Bending Spoons

“Immuni non ha assolutamente accesso ad alcun dato di geolocalizzazione”. Lo ribadisce Bending Spoons, sviluppatore della app, in una sessione di domande e risposte sul social Reddit. “Sugli smartphone Android, a causa di una limitazione del sistema operativo, il servizio di geolocalizzazione deve essere abilitato per permettere al sistema di notifiche di esposizione di Google di cercare segnali Bluetooth Low Energy e salvare i codici casuali degli smartphone degli utenti che si trovano lì vicino”, spiega Bending Spoons. “Tuttavia, come si può vedere dalla lista di permessi richiesti da Immuni, l’app non è autorizzata ad accedere ad alcun dato di geolocalizzazione (inclusi i dati del Gps) e non può quindi sapere dove si trova l’utente”.

Sempre in tema di privacy, “l’invio di dati al server è limitato al minimo indispensabile affinché il Servizio Sanitario Nazionale possa gestire l’emergenza al meglio”, scrivono gli sviluppatori. “In questo senso, i requisiti sono forniti dal Governo, mentre noi ci limitiamo a implementarli”. “Confermiamo che l’attenzione alla privacy è stata e continua a essere totale”. Bending Spoons torna poi a rispondere sul ritorno economico di Immuni, ribadendo che non c’è: “Abbiamo fatto tutto gratis. In realtà ci abbiamo rimesso i costi di sviluppo (e anche un po’ la salute)”, scrivono gli sviluppatori. “Abbiamo anche dovuto posticipare progetti di natura commerciale, con il conseguente costo/opportunità. Speriamo di aver fatto qualcosa che risulti utile e possa aiutare a salvare qualche vita. Sicuramente abbiamo fatto del nostro meglio”.