ILVA, Arcelor prepara una causa miliardaria contro lo Stato

Arcelor Mittal prepara una causa (miliardaria) allo Stato per la modifica unilaterale del contratto di vendita degli impianti di ILVA (c’è il tema dello scudo penale,ma anche la nuova Autorizzazione ambientale annunciata dal ministro dell’Ambiente Costa). Ne parla oggi Il Fatto Quotidiano in un articolo a firma di Marco Palombi:

Arcelor Mittal –principale produttore di acciaio in Europa, un fatturato da 70 miliardi di euro e utili per 4,5 miliardi – non ha bisogno dell’impianto di Taranto, che peraltro perde un milione al giorno, gli serve solo che non finisca a un suo concorrente. Può, insomma, guadagnarci anche portando la produzione a zero: anzi, visto che nel vecchio continente c’è una sovracapacità di 30 milioni di tonnellate/anno e i clienti Ilva se li è già presi, fermare l’acciaieria pugliese potrebbe persino essere una buona idea. È il peccato originale di aver scelto Arcelor Mittal per Taranto: magari alla fine resterà, ma solo alle sue condizioni.