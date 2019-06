Mario Draghi a capo della Commissione Europea? L’ipotesi è raccontata oggi da Alessandro Barbera in un articolo per La Stampa:

L’ipotesi – alla quale Giuseppe Conte non sarebbe contrario – parte da una consapevolezza maturata in questi giorni nei colloqui fra Roma e Bruxelles: nelle attuali condizioni l’Italia può aspirare al massimo al portafoglio della Concorrenza. Una poltrona importante, ma nulla rispetto alle due che Roma sta per lasciare: Bce e Parlamento. Non solo: i candidati usciti dalla mediazione politica per il posto di commissario – Giancarlo Giorgetti in primis – non hanno le competenze necessarie a ricoprire un incarico così delicato sul piano tecnico.

Giorgetti è considerato spendibile per la casella del Commercio o quella dell’Agricoltura, troppo poco per uno dei tre grandi Paesi fondatori dell’Unione. Di qui l’idea di mettere sul tavolo il nome di Draghi, le cui doti di mediazione sono apprezzate da anni nelle riunioni del Consiglio europeo. L’attivismo recente dello stesso Draghi presso i leader europei avrebbe fatto il resto: il presidente della Bce si è speso molto per evitare strappi da e nei confronti dell’Italia, e insistendo nel mantenere una politica monetaria accomodante.