Il video di Gentilini che dice che per parlare con l’Europa ci vogliono i cogl…

In questo video pubblicato su Facebook vediamo l’ex sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini esibirsi in una delle sue performance da campagna elettorale (domani si vota nella cittadina, l’amministrazione uscente è di centrosinistra): “Non voglio invasioni nereee” è il grido di battaglia che dimostra che il vecchio sindaco non molla. Ed a rivelarlo con certezza è anche la frase successiva: “Così creeremo quel mosaico che porterà Treviso e l’Italia nel consesso mondiale. Per andare a parlare con l’Europa ci vogliono i coglioniii. Non voglio gente pagataaa! A me interessa il popolo italiano, quello africano no. Prima noi e dopo gli altri”.

