Il video di Corona che spiega che gli psicofarmaci vanno assunti con l’alcool

In questo video pubblicato sui social network dal deputato PD Michele Anzaldi possiamo “ammirare” lo scrittore Mauro Corona durante l’ultima puntata di Cartabianca su Raitre mentre afferma di aver preso degli psicofarmaci mischiandoli volutamente con vino e birra e sostenendo che il loro effetto così fosse potenziato. «Il mio medico preferito, un luminare, Andrea Grieco di Pistoia, uno che ha scritto “Vivere alcalini, vivere felici, mi ha dato questi psicofarmaci che io dovevo prendere stando lontano dall’alcool invece li prendevo con la birra e col vino… E guarda caso sono aumentati di potere, e m’hanno fatto bene…», dice Corona parlando così positivamente di un comportamento pericolosissimo per sé e per gli altri.

“Cartabianca” ieri su Rai3 imbarazzante esempio di disinformazione. Perché i cittadini devono pagare canone per un servizio del genere? Ecco il passaggio dove Mauro Corona spiega che gli psicofarmaci vanno assunti insieme all’alcol. Presento interrogazione https://t.co/poWbxHL4xT pic.twitter.com/qeYFiLGts8 — Michele Anzaldi (@Michele_Anzaldi) 21 novembre 2018

Anzaldi accusa Berlinguer, con la quale ha un conto aperto da anni, di aver permesso a Corona un’apologia dell’assunzione di alcool con gli psicofarmaci, ma nel video stesso si sente la conduttrice che spiega invece che gli psicofarmaci non devono essere assunti insieme a vino o birra. E infatti quando Corona risponde alla Berlinguer: «No, ma mi han fatto bene», riferendosi all’assunzione doppia, lei risponde significativamente: «Beh, è tutto da vedere quello». Il problema è però proprio questo: perché, in attesa dei risultati delle analisi sull’assunzione di psicofarmaci e alcool sul corpo di Corona, è proprio necessario vedere questo orrendo spettacolo una sera a settimana?