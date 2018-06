Il video dei passeggeri che cantano Bella Ciao a Matteo Salvini

In questo video pubblicato su Facebook dal sindacalista CGUL Giuseppe Gelo si vede l’accoglienza riservata al neo ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in viaggio verso la Puglia per la campagna elettorale per le amministrative di domenica 10 giugno. A Roma Fiumicino, nel mini bus che portava all’aereo per Brindisi, il leader della Lega è stato salutato da alcuni passeggeri pugliesi che hanno intonato Bella ciao.

“Eravamo a bordo con alcuni compagni della Cgil – ha detto l’autore a Repubblica Bari – e gli altri presenti si sono accodati. Non ha apprezzato molto”. In effetti Salvini su Twitter l’ha presa benissimo, come si vede dallo status che ha pubblicato in serata.