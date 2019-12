Il TAR e i risarcimenti per l’insegnante di sostegno negato a scuola

Il Tribunale amministrativo regionale di Napoli ha riconosciuto 300 euro al mese a una ragazza gravemente disabile che aveva solo 12 ore di sostegno a settimana pur avendo diritto a 40 ore. E adesso, scrive Il Messaggero, i ricorsi si moltiplicano con risarcimenti che nei casi più gravi arrivano anche a 1000 euro al mese. Se tutte le famiglie dei ragazzi senza sostegno facessero ricorso, i risarcimenti da parte del ministero dell’istruzione ammonterebbero a 500 milioni di euro all’anno. Basti pensare che oggi un docente di sostegno su tre è precario e uno studente su tre, tra quelli con disabilità, non ottiene le ore di sostegno previste dalla certificazione medica.

Nell’anno scolastico 2019-2020 infatti sono circa 150mila i posti di sostegno complessivi e, tra questi, quelli in deroga sono oltre 50mila: un docente su tre, quindi, è un supplente, ha un contratto fino alla fine delle lezioni. Un problema che non riguarda solo i docenti ma anche migliaia di studenti e famiglie. Sempre nell’anno in corso, infatti, i ragazzi con disabilità di vario tipo e comunque tutti aventi diritto al sostegno sono circa 260mila: la metà presenta una disabilità grave quindi dovrebbe avere un docente di sostegno al fianco, con un rapporto di 1 a 1.

L’altra metà, quindi circa 130mila ragazzi, dovrebbe avere il sostegno con un rapporto di un docente per due studenti. Quindi si tratta di altri 65mila insegnanti. Vale a dire che nella scuola dovrebbero essere presenti circa 195mila docenti di sostegno. Ma non è così, ne mancano all’appello quasi la metà. E per coprire questa carenza vengono dati a supplenza

solo 50mila cattedre.