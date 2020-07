Il Superbonus 110% e il rischio di commettere reato

Ci sono anche alcuni rischi sul Superbonus 110%. Italia Oggi spiega che tra certificazioni Ape, visti di conformità, attestazione della congruità di spese e interventi, sono innumerevoli i documenti che occorrerà allegare (o conservare) per l’ottenimento del bonus e il comma 14 dell’art. 119 del dl Rilancio prevede che ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila a 15 mila euro per ciascun documento infedele. Ma a parte gli attestatori ci sono rischi anche chi ne usufruisce. Uno degli esempi “classici” è quello dell’attestazione di lavori in realtà non svolti, oppure che riguardano interventi differenti rispetto a quelli certificati. Un’altra situazione potenzialmente pericolosa è la sovrafatturazione, ovvero quando il costo viene sovrastimato per usufruire di un maggiore credito di imposta. Infine c’è l’ipotesi di lavori fatti da soggetti differenti rispetto a quelli che fatturano. L’impresa che esegue i lavori rischia il reato di cui all’articolo 8 del Dlgs 74/2000, in base al quale è punito con la reclusione da quattro a otto anni chi emette o rilascia fatture per operazioni inesistenti. Chi ha beneficiato dei lavori, invece, se le ha indicate in dichiarazione potrebbe incappare nel reato di dichiarazione fraudolenta; se invece si tratta di persona fisica, potrebbe rischiare il concorso nel reato di emissione. L’utilizzatore del credito, ovvero le banche e le imprese assicurative, invece non rischiano nulla.

Italia Oggi invece spiega che in sede di conversione l’ecobonus e il sismabonus al 110% hanno ricevuto alcuni correttivi che ne allargano la platea dei beneficiari, in attesa della piena operatività della possibilità di trasformare la detrazione in credito d’imposta o in sconto in fattura: