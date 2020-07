Ecobonus 110%: i bonus sul risparmio energetico

Il Sole 24 Ore pubblica oggi una mappa (che riproduciamo in parte) degli interventi ammessi alle detrazioni che potranno accedere all’ecobonus 110% se si agisce sul cappotto termico dell’edificio o sulla caldaia. Nella tabella c’è il dettaglio di tutti gli interventi che, ad esempio, con il cappotto termico sul 25% delle superfici dell’edificio (tetti a spiovente compresi) possono lievitare fino al 110 per cento. Per ogni singola tipologia di lavoro è riportato il limite alla detrazione fiscale fino ad oggi riconosciuta, l’importo massimo della spesa ammissibile, la percentuale di detrazione e il numero di anni su cui è ripartito il bonus edilizio.

Uno degli aspetti innovativi del superbonus del 110% introdotto dal “decreto rilancio” è proprio quello di consentire ai cittadini e alle imprese di far salire sul maxi sconto anche una serie di interventi che il contribuente può eseguire sul singolo appartamento beneficiando di sconti fiscali di differente portata ricompresi tra il 50% e il 90%. A prevedere questa possibilità, infatti, è il comma 2 dell’articolo 119 del “decreto rilancio” secondo cui l’aliquota agevolata si applica anche a tutti gli interventi di efficientamento energetico contenuti nell’articolo 14 del decreto legge 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento a legislazione vigente. La condizione posta dal Governo e dal legislatore è che questi interventi, per ottenere il maxibonus, siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sul cappotto termico o sulle caldaie