Il sondaggio del Tg La7: effetto Bonaccini sul PD

Il Partito Democratico guadagna più di due punti percentuali in una sola settimana dopo la vittoria di Stefano Bonaccini in Emilia-Romagna secondo le rilevazioni di SWG per il Tg di La7. Il risultato è di per sé una notizia visto che dal varo del governo Conte Bis il partito di Zingaretti arrancava tra piccoli guadagni e cali importanti. Alla crescita del PD fa da contraltare il calo del MoVimento 5 Stelle che scende sotto il 14% e si trova insediato da Fratelli d’Italia, anche se il partito della Meloni registra comunque una flessione mentre crescono sia Forza Italia che la Lega. Italia Viva di Matteo Renzi perde in un sol colpo mezzo punto percentuale proprio quando cresce il PD.

Per quanto riguarda gli altri partiti, è importante il calo di Sinistra Italiana / MDP che si può mettere facilmente in correlazione con la crescita del PD (così come i cali di M5S e IV). In crescita i verdi e Calenda, ma si tratta di piccoli movimenti che comunque rendono lontano, lontanissimo il raggiungimento della soglia di sbarramento.

Leggi anche: «Lucia Borgonzoni manca di rispetto agli elettori dell’Emilia-Romagna»