«Il reddito di cittadinanza disincentiva il lavoro»

Francesca Puglisi, sottosegretaria al Lavoro in quota PD, parla oggi con il Corriere della Sera dei problemi del reddito di cittadinanza contestando alcuni meccanismi che disincentivano la ricerca di un lavoro da parte dei percettori:

E sul reddito di cittadinanza cosa intende cambiare?

«Parto da una premessa. Chi dice che il reddito va abolito non ha capito nulla di quello che è successo alle elezioni del 2018. Il reddito è utilissimo ma servono dei correttivi per evitare che funzioni come disincentivo al lavoro».

E quali sarebbero i correttivi?

«Oggi i percettori del reddito perdono l’intero sussidio anche se trovano un lavoretto da pochi euro. E invece bisogna incentivare l ’accettazione di occupazioni anche a tempo parziale, scontando dal sussidio le somme guadagnate soltanto fino a una certa soglia. Così renderemmo vantaggioso lavorare piuttosto che stare a casa con il sussidio. E poi bisogna anche slegare i destini di ogni componente del nucleo familiare».