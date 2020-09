Il ragazzo che dedica Imagine alla Ceccardi dopo la sconfitta in Toscana

“In Toscana un vi si vole” e ve lo abbiamo dimostrato, Ceccardi tornatene a Bruxelles, vai con un biglietto di sola andata, spiega Michele Sarti Magi che sfotte la candidata leghista sconfitta in Toscana dedicandole provocatoriamente Imagine, la canzone di John Lennon che aveva criticato definendola di ispirazione marxista

Susanna Ceccardi aveva criticato il brano a In Onda quando era tornata a parlare di uno dei suoi capisaldi politici: il comunismo intrinseco di Imagine di John Lennon. Ceccardi aveva spiegato che la canzone ha un’ispirazione marxista, come del resto disse il suo stesso autore. Su Facebook la candidata alla presidenza della Regione Toscana aveva ribadito il concetto:

Alcune persone di sinistra son così, non puoi toccargli i loro mostri sacri. Io che appartengo culturalmente all’area liberale invece metto in discussione tutto, e mi piace cercare la verità, anche se non piace. Immagina…