Il pollice in alto dal letto dell’ospedale: il primo messaggio di Eriksen dopo il malore

Quel lungo quarto d’ora su cui si erano posati gli occhi di tutto il mondo. I messaggi di vicinanza e di gioia dopo la notizia del miglioramento delle sue condizioni di salute. Il silenzio rotto da qualche parola rilasciata ai giornalisti e ora la prima foto postata sulla sua pagina Instagram. Christian Eriksen ha voluto ringraziare tutte le persone che, in questi giorni, gli hanno inviato messaggi di sostegno dopo il malore che lo ha colpito mentre stava disputando il match di esordio della sua Danimarca agli Europei, sul manto erboso del Parken Stadium di Copenaghen.

Eriksen pubblica una foto dal letto dell’ospedale: “Grazie a tutti per i meravigliosi messaggi”

“Ciao a tutti. Grazie mille per i vostri dolci e meravigliosi saluti e messaggi da tutto il mondo. Hanno significato molto per me e per la mia famiglia. Sto bene, considerate le circostanze. Devo ancora fare alcuni esami in ospedale, ma mi sento bene. Ora tiferò per i ragazzi della Danimarca nelle prossime partite. Giocate per tutti noi, vi auguro il meglio”. Poche righe che sintetizzano un miglioramento nello stato di salute – e anche emotivo – del centrocampista danese dell’Inter. Un messaggio condiviso anche dal profilo Twitter della Federcalcio danese.

Nel frattempo, come confermato dallo stesso Christian Eriksen, proseguono gli esami strumentali per tentare di capire quale sia stato il problema alla base del suo malore. Analisi decisive anche per una futura valutazione per un suo ritorno in campo nel corso dei prossimi mesi. Come trapelato ieri, infatti, sembra esser stata esclusa la pista dell’infarto: il muscolo cardiaco, secondo i primi esami strumentali effettuati dei medici dell’Ospedale di Copenaghen, il muscolo cardiaco non presenterebbe lesioni riconducibili a un infarto.

