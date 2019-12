Il patto Renzi-Salvini contro Conte

Il Fatto Quotidiano dice oggi che dietro la richiesta del governissimo da parte di Matteo Salvini c’è un accordo con Matteo Renzi:

In realtà, i due non sono mai allineatissimi, ma è evidente che un allarme è scattato in casa leghista. Da notare: il punto 2 della novella agenda Salvini, ovvero le infrastrutture, è di quelli cari anche a Renzi. Insomma, i due Mattei si trovano a remare dalla stessa parte, lavorando su più piani. Non vanno sottovalutati un paio di elementi. Prima di tutto, ci sono le Sardine. Porteranno voti a sinistra, daranno una mano al Pd (ma di certo non a Renzi) e – se si struttureranno anche per presentarsi alle urne – svuoteranno ulteriormente il bacino elettorale dei Cinque Stelle.

Secondo Wanda Marra c’è anche il problema delle sardine da tamponare:

Ma esiste più di un rischio pure per Salvini: tanto per cominciare introducono una novità nell’offerta politica; e poi, gli creano più difficoltà anche con quella parte dei Cinque Stelle che potrebbe dargli una mano a far saltare il governo, ma che diventa sempre più debole, anche per una ricandidatura con la Lega. A proposito di movimenti in corso, c’è poi l’ascesa di Giorgia Meloni. Salvini la guarda con sospetto e con preoccupazione: per lui resta un’alleata scomoda, per quanto necessaria. Come è evidente, visti anche i caratteri dei due leader in questione, che qualsivoglia ipotesi di patto possa realizzarsi, è tutto da vedere.