Il noto virologo Massimo Boldi spera che la pioggia ci protegga dal Coronavirus

L’attore comico e virologo a tempo perso Massimo Boldi ha pubblicato un paio di tweet in cui spiega che “se vogliamo che la fase 2 abbia una partenza positiva dobbiamo sperare nella pioggia che potrebbe pulire e disinfettare l’aria”.

Subito dopo in un altro tweet Boldi spiega che la danza della pioggia “sarebbe la benedizione per ricominciare a vivere sereni. Speriamo che le nuvole ci ascoltino”.

E mentre qualcuno propone di usare i Canadair per far piovere amuchina, ci si scopre a pensare che meravigliosa killer combo sarebbe se Massimo Boldi incontrasse Donald Trump: insieme chissà quante strategie raffinate contro il Coronavirus potrebbero inventare. Nel dibattito intanto entra anche un redivivo (o redimorto?) Kim Jong Un.

Hi @realDonaldTrump.

Quella cosa del disinfettante è una stronzata, non funziona per niente. #KimJongUn

— Kim Jong Un (@KimJongUs) April 26, 2020