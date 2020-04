Libero, Dagospia e la bufala della foto del cadavere di Kim Jong Un

Da alcuni giorni si susseguono voci sulla presunta morte di Kim Jong Un, il Caro Leader della Corea del Nord. La parte divertente della vicenda è che Dagospia, Libero e altri giornali italiani stanno però anche pubblicando questa foto spacciandola per quella del cadavere di Kim.

La foto è anche ritwittata su Twitter con la stessa intenzione:

#Breaking A Beijing-backed satellite TV, who’s vice director is also a niece of a Chinese foreign minister, confirms that Kim Jong Un is dead. Vice director of HKSTV has told her 15 million followers on Weibo that #KimJongUn death claim was backed by a “very solid source.” pic.twitter.com/fhwkffhXyJ — Rahul Upadhyay (@rahulrajnews) April 25, 2020

Ma è anche possibile vederla (spacciata come foto del cadavere di Kim Jong Un) in risoluzioni migliori, come questa, ma con il dettaglio del vestito di color verde militare e non blu:

Il punto è che si tratta di una bufala, perché quella è invece la foto modificata del cadavere di Kim Jong Il, morto il 17 dicembre 2011. In questo articolo di Channel4 che risale al 2011 potete vedere il fermo immagine utilizzato per modificare la foto: il video è qui.

Ovviamente, il fatto che la foto sia falsa non ci autorizza a fare alcun tipo di speculazione sullo stato di salute del Caro Leader. Per quello bisogna lasciare la parola agli esperti:

Intanto la radio di Stato della Corea del Nord ha dato notizia di attività del leader di Pyongyang. “Il compagno Kim Jong-un”, ha comunicato l’emittente, “ha espresso gratitudine agli operai e collaboratori che hanno contribuito alla creazione della citta’ di Samjiyon”, inaugurata dallo stesso Kim a dicembre scorso e sorta vicino al monte Paektu, uno dei simboli nazionali del Paese. La stazione radio, rilanciata dall’agenzia sudcoreana Yonhap, non ha specificato in quale forma il messaggio del leader sia stato trasmesso. Giovedì, l’agenzia di stampa nordcoreana Kcna, aveva riferito che Kim aveva ricevuto un telegramma dal capo del Partito comunista russo (Kprf), Ghennady Zhyuganov, in occasione dell’anniversaio della sua visita nella Federazione russa. La notizia del telegramma è stata confermata oggi da un membro del Kprf. Le edizioni delle news della tv statale nordcoreana, la Kctv, non hanno dato invece oggi informazioni sul supremo leader. Naturalmente anche tutto ciò non significa nulla.