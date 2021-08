Il miglior modo per onorare Gino Strada? Lo ricorda Loredana Bertè

Le parole di commiato, di saluto e di dolore stanno accompagnando le ore successive alla notizia della morte improvvisa di Gino Strada. Il medico attivista, fondatore di Emergency, si è spento all’età di 73 anni. In tantissimi si stanno stringendo in un abbraccio virtuale per rendere omaggio a uno degli uomini che hanno fatto la storia del nostro Paese, con un impegno internazionale per salvare e tutelare le vite umane. Ma alle parole, ora, devono seguire i fatti. Ed è per questo motivo che Loredana Bertè lancia un appello a tutti.

Gino Strada, Loredana Bertè ricorda a tutti un modo semplice per onorarlo

“Credo che il modo migliore per onorare un filantropo come Gino Strada sia fare una donazione per la sua ONG Emergency“, ha scritto Loredana Bertè sulla sua pagina Facebook, ma anche su tutti i suoi altri canali social. E per facilitare le operazioni, la cantante calabrese ha anche pubblicato le coordinate bancarie per effettuare il versamento in favore dell’organizzazione non governativa fondata del medico attivista: “EMERGENCY Ong Onlus c/o Banca Etica, Filiale di Milano IBAN IT86P0501801600000013333331”.

Loredana Bertè, dunque, decide di mettere da parte le parole chiedendo a ciascuno di noi di fare la nostra parte. Perché il dolore, in questi casi, rischia di essere oggetto di ataviche ripetizioni e di copia e incolla che si ripetono sulle bacheche social. La cantante, invece, chiede di agire ora. Perché il lavoro fatto nel corso degli anni da Gino Strada non si esaurisce con la sua morte, come testimoniato anche dalla figlia Cecilia Strada. Adesso tocca a tutti gli altri portare avanti il suo progetto, salvare vite umane e tentare di arginare quei confini (geografici e idealistici) che, spesso e volentieri, si tramutano in odio. Quell’odio da rigurgito culturale di una fase storica che pensavamo di aver superato tantissimi anni fa.