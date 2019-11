Il marito di Virginia Raggi e le mamme che devono portare a scuola i figli a piedi

Oggi Il Messaggero racconta una curiosa polemica che vede protagonista Andrea Severini, il marito di Virginia Raggi che fino a poco tempo fa si sentiva accerchiato da invisibili giornalisti e oggi chiede di “lasciare a casa i SUV” per accompagnare i bambini a scuola: “Andare a scuola in maniera diversa, nella maggior parte dei casi è possibile, lasciate a casa i vostri SUV, è una questione di retaggio culturale e paura di cambiare”.

L’esaltazione di Severini però non è stata molto gradita da alcune mamme di Ottavia che sempre su Facebook hanno in pratica contestato: «Noi vorremmo portare i bambini a piedi in classe, ma voi del Comune e del Municipio dovreste togliere il fango e le voragini che diventano piscine». Le mamme in particolare chiedono di rendere raggiungibile e fruibile «un sottopasso strategico che collega via Trionfale con Ottavia, ma purtroppo è impraticabile – spiegano – la strada è allagata e piena di fango».

Siamo in via Isidoro Carini, via devastata da voragini che diventano piscine e poi c’è il fango che si ferma nel sottopasso. «Da quando ha iniziato a piovere spiega una mamma – non possiamo più percorrere quella strada, è un peccato perché ci consentirebbe di non prendere l’auto e di non fare un giro assurdo rimanendo tra l’altro imbottigliate nel traffico per raggiungere le scuole della zona»