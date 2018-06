Il giuramento degli spergiuri

Francesco Merlo su Repubblica oggi racconta il giorno del giuramento del nuovo governo nato sulle macerie della messa in stato d’accusa del presidente e delle promesse di nessun compromesso per salvaguardare la purezza del grillismo e l’unità del centrodestra:

Salvini è invece l’Homo Habilis, il terrone padano che ha intortato il terrone napoletano. Savona è per Salvini quel che Miglio fu per Bossi, la corda pazza dell’ Accademia, dei libri e della scienza.

Gli hanno dato le Politiche comunitarie ma Salvini gli ripete che sarà lui il vero ministro dell’economia: ha l’autorità che non ha nessuno, certamente non il presidente del Consiglio che, disseppellito e risorto, rimane una figura drammatica perché presto sarà costretto a scegliere tra i troppi duellanti: i suoi duce vice innanzitutto, di cui non potrà per sempre fare il vice.

Come sempre, la foto di gruppo ci dà il senso di tutto in un istante: è l’ interminabile brontolio razzista, l’isteria dell’ordine e della spazzatura umana che ingombra le strade, la lotta contro i poveri, i disgraziati, i vagabondi, l’Islam, i gay, i miserabili, i clochard, i Rom. È per questo che hanno giurato, gli spergiuri.