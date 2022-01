Il fantastico mondo di Gasparri che in Aula finge di lavarsi le ascelle con il sanificante | VIDEO

Non solo il seggio drive-in per evitare il contatto con i grandi elettori positivi al Sars-CoV-2, ma anche la presenza nell’Aula e nei corridoi di Montecitorio dei dispenser di soluzione sanificante per l’igenizzazione delle proprie mani. Alla Camera, dunque, tutti i protocolli di sicurezza sanitaria sono stati rispettati nel corso del primo giorno della tornata elettorale per l’elezione del Presidente della Repubblica. I deputati, i senatori e i delegati delle Regioni (entrati in Aula a gruppetti da 50 su un calendario prestabilito) si sono sanificati le mani prima di prendere la matita e scrivere sul foglietto il “nome” scelto per il Quirinale. Ma Maurizio Gasparri ha fatto molto di più.

Gasparri finge di lavarsi le ascella con il sanificante in Aula

In favore di telecamera (perché, ovviamente, l’intero scrutinio è stato seguito dall’occhio indiscreto della diretta), mentre parla con in collega parlamentare, il senatore di Forza Italia si avvicina al dispenser, versa sulla sue mani la soluzione sanificante e inizia a sfregarsele. Poi, con fare ironico, finge di passarsela anche sotto le ascella, e mo’ di doccia. E queste immagini sono state immortalate e sono diventate i meme perfetti che sintetizzano la prima giornata del nulla di fatto a Montecitorio.

E Maurizio Gasparri non si è limitato solo a ciò. Qualche minuto dopo, quando era arrivato il suo turno di voto, è andato in confusione per colpa di una matita. Vagava in mezzo alle urne, dopo esser uscito dal box in cui aveva scritto nero su bianco il suo nome per il Colle. Una scena che ricorda il meme tratto da “Pulp Fiction”, con Vincent Vega – interpretato da John Travolta – spaesato all’interno di una stanza.

Una sensazione analoga a quella provata dal senatore di Forza Italia. Ma il film è finzione, Gasparri è realtà.