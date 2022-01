Gasparri vota per il Quirinale e non sa dove mettere la matita | VIDEO

Gaffe pizzicata in diretta tv per il deputato di Forza Italia Maurizio Gasparri, che appare smarrito e disorientato dopo aver votato per il prossimo Presidente della Repubblica

Primo giorno di votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica, e prime gaffe al seggio. Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri esce dal Catafalco, dopo aver presumibilmente votato bianca, e inserisce la scheda nell’urna. Successivamente, cerca disperatamente qualcuno che lo aiuti a capire dove riporre la matita con la quale ha votato. Per le restrizioni Covid, non è previsto che ci sia un passaggio di strumenti tra grandi elettori: all’ingresso del Catafalco ci sono alcune ciotole con molte matite da distribuire a tutti. Lo regia del Tg1 ha poi staccato l’inquadratura tornando sullo studio e rendendo impossibile sapere come sia andata a finire la drammatica vicenda: Gasparri ha però certamente compiuto un giro completo intorno alle cabine.

L’episodio, andato in onda in diretta sulla tv nazionale, non è sfuggito agli attenti osservatori di Twitter, che hanno bacchettato il senatore: “Ha capito dove va messa la matita dopo aver votato? L’abbiamo vista in difficoltà…Non oso immaginare per scrivere il nome sulla scheda”, ironizza qualcuno. E ancora qualcun altro che prova ad ipotizzare il nome di una saga di libri o film: “Gasparri ed il senso d’orientamento perduto”. Lui, intanto, manda un messaggio in diretta dall’Aula: “C’è ordine e stiamo votando in sicurezza”. Sicurezza sulla quale lui stesso ha ironizzato: dopo aver igienizzato le mani, ha mimato il gesto di lavarsi le ascelle.