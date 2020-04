Il corteo del funerale di Saviano ha fatto il giro di tre comuni

Ieri il vicesindaco di Saviano Carmine Addeo ha sostenuto di non sapere nulla riguardo il corteo funebre di Carmine Sommese, sindaco di Saviano deceduto per Coronavirus. Oggi il Mattino fa sapere che il feretro è andato in processione a Baiano e Nola prima di arrivare a Saviano:

Per arrivare direttamente a Saviano l’auto con il feretro di Sommese avrebbe potuto deviare sulla A30 e uscire a Nola. Ma non è andata così. L’auto, ancora sulla A16, è uscita e ha fatto una prima tappa a Baiano, davanti alla clinica Villa Maria, dove Sommese operava e che peraltro è vicina all’abitazione dello stesso medico. A diversi metri di distanza c’erano cinque sindaci del Baianese: il padrone di casa Enrico Montanaro (Baiano), e poi Domenico Biancardi (Avella, nonché presidente della Provincia di Avellino), Alessandro Napolitano(Mugnano del Cardinale), Raffaele Colucci (Sirignano) e Marco Alaia(Sperone), tutti in mascherina e fascia tricolore; nei pressi della clinica c’erano una decina di parenti di Sommese, poi alcuni dipendenti di Villa Maria sono scesi a rendere omaggio mentre il parroco di Baiano, don Fiorelmo, ha benedetto – «a debita distanza» dice chi era presente – il feretro.

Tutto è durato al massimo dieci minuti, continua il racconto dei presenti, durante i quali carabinieri,vigili urbani e protezione civile hanno fatto servizio d’ordine rimandando anche a casa alcune persone scese dalle loro abitazioni e gli automobilisti di passaggio incuriositi da quanto stava accadendo. Dopo il commiato l’auto delle onoranze funebri è ripartita tra gli applausi di persone affacciate ai balconi, seguita da quelle dei parenti di Carmine Sommese.

Intanto i carabinieri stanno acquisendo alcune testimonianze per ricostruire il percorso seguito dall’impresa di onoranze funebri. Da spiegare infatti come mai sia stata imboccata la strada Statale 88 e non l’autostrada, con uscita al casello di Nola, che sarebbe stato il percorso più veloce, non essendo consentita alcuna cerimonia funebre. Dopo la tappa di Baiano, infatti, il carro funebre ha sostato anche a Nola, nei pressi dell’ospedale dove Sommese prestava servizio come primario di chirurgia e infine a Saviano, centro del quale era appunto sindaco. Soprattutto nell’ultima tappa si sono radunate almeno 200 persone per l’ultimo saluto, con tanto di palloncini tricolore liberati in aria e il vicesindaco e alcuni sindaci della zona con la fascia tricolore indosso per rendere omaggio al sindaco scomparso a 66 anni.

Leggi anche: I runner inseguiti nelle pinete e i funerali di Saviano con 200 persone e un trombettista