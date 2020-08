Il condono per le spiagge nel decreto Agosto

Sergio Rizzo su Repubblica spiega che nell’articolo 100 del decreto Agosto c’è un regalino molto interessante per i balneari: il condono del canone.

Articolo 100 del decreto legge Agosto: chi non ha pagato il canone e per questo lo Stato l’ha citato in giudizio può risolvere la rogna versando il 30 per cento del dovuto. Oppure il 60 per cento, ma in sei comode rate annuali. E può pagare, dopo aver fatto la domanda entro 1115 dicembre (il che sospende ogni procedimento), a fine settembre 2021: cioè al termine della prossima stagione. A questo si aggiunge il regaluccio, articolo 78, dell’abolizione della seconda rata dell’Imu.

La ciliegina su una torta ben confezionata, che ha avuto come base intanto il blocco della direttiva Bolkestein che impone gare pubbliche perle concessioni demaniali: con la proroga di quindici anni sostanzialmente automatica. Certo accompagnata dalla promessa, contenuta nella prima e unica finanziaria del governo Conte in tinte gialloverdi, almeno di rivedere quei canoni ridicoli. Promessa, però, guarda caso mai mantenuta. Con il risultato che una Regione come il Lazio, che ha 68 chilometri di arenili, incassa appena 10,3 milioni di euro per una superficie, fra scoperta, coperta e pertinenze, di 3 milioni e mezzo di metri quadrati. Una semplice divisione dice che il costo medio della concessione è inferiore ai tre euro l’anno per metro quadrato. E la domanda finisce per essere sempre la stessa: che cosa rende tanto potenti i gestori degli stabilimenti balneari?