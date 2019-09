L’annuncio da Google è arrivato ed è stato rimosso poco dopo, ma ormai, come ben sanno a Mountain View, una notizia messa su Internet è difficile da rimuovere: e così il computer quantistico, ovvero un sistema di calcolo capaci di fare in tre minuti e 20 secondi calcoli la cui complessità avrebbe richiesto diecimila anni di tempo ai più potenti super computer tradizionali è diventato subito oggetto di dibattito.

Il computer quantistico di Google

Spiega oggi il Corriere della Sera che i computer quantici o quantistici usano i qubit come unità base, che seguono il principio di sovrapposizione: un qubit può essere simultaneamente nei due stati 0 e 1, cioè essere insieme acceso e spento, o prendere tutti i valori intermedi compresi fra 0 e 1. Otto bit convenzionali possono immagazzinare una sola delle 256 possibili combinazioni di 0 e 1, mentre 8 qubit possono contenerle tutte contemporaneamente. Google ha caricato un documento sul sito della NASA per annunciare l’arrivo del computer quantistico e a quanto pare subito dopo lo ha rimosso, ma nel frattempo il Financial Times è riuscito a procurarsene una copia.

E se ne capisce la ragione se se si pensa che l’annuncio avrebbe dimostrato che Google ha raggiunto la supremazia quantistica, ovvero la capacità di risolvere un problema che un computer tradizionale non può risolvere in un tempo ragionevole. “Per quanto ne sappiamo, questo esperimento segna il primo calcolo che può essere eseguito solo su un processore quantico“, avrebbero scritto i ricercatori di Google nella nota stampa poi rimossa.

