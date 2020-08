L’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: 947 sono i nuovi contagiati e nove i morti con 71996 tamponi. Ieri erano 845 con 77mila tamponi. I dimessi o guariti sono 274 mentre in terapia intensiva ci sono 69 persone (una in più di ieri). Le regioni con oltre cento contagiati sono Lombardia, Lazio e Veneto. In isolamento domiciliare ci sono 15690 persone. I morti totali salgono a 35.427.

Il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia: i dati per il 21 agosto della Protezione Civile

Per quanto riguarda la ripartizione dei contagi nelle regioni, nel Lazio oggi 137 nuovi casi e un decesso (di questi oltre la metà sono casi di rientro e oltre il 35% dai rientri dalla Sardegna; gli altri casi di importazione provengono: quattro dalla Grecia, tre dall’Emilia-Romagna, tre da Bulgaria, tre dalla Sicilia, due da Malta, due da Romania, tre dalla Spagna, uno dalla Croazia e uno dall’Argentario. I drive-in saranno operativi anche nelle giornate di sabato e domenica), mentre in Lombardia ci sono 174 nuovi contagi (di cui 54 solo a Milano) e 6 decessi. Tutte le province della regione più colpita hanno di nuovo dei casi: Bergamo: 17; Brescia: 28; Como: 8; Cremona: 9; Lecco: 5; Lodi: 4; Mantova: 8; Monza e Brianza: 18; Pavia: 4; Sondrio: 1; Varese: 7. Del totale dei nuovi 174 casi, 26 sono ‘debolmente positivi’ e 10 a seguito di test sierologico. I guariti/dimessi salgono a un totale complessivo di 75.546 (+97), di cui 1.284 dimessi e 74.262 guariti. Una persona in piu’ e’ in terapia intensiva (in tutto sono 17). Il totale dei decessi e’ 16.852 (+6).In Veneto ci sono 119 nuovi positivi e due decessi. Sono 17 i casi registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore su 1.290 tamponi effettuati nel percorso nuove diagnosi: 2 in provincia di Ascoli Piceno, 6 in provincia di Pesaro Urbino, 7 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Ancona e 1 fuori regione. Dopo i 17 di ieri, sono 22 i nuovi casi accertati nell’ultimo giorno in Umbria: non si registrano nuovi decessi. In Abruzzo rispetto a ieri si registrano 23 nuovi casi di cui 6 riferiti agli ospiti dei Cas di Canistro e Civita D’Antino, mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. In Puglia 35 contagi su 2931 tamponi. I 35 casi di oggi si riferiscono 14 alla provincia di Bari; 4 alla provincia Bat; 12 alla provincia di Foggia; 5 alla provincia di Lecce. Non sono stati registrati decessi che rimangono fermi a 555.

C’è un’impennata di casi anche in Toscana. Sono 79 i nuovi positivi al Coronavirus trovati nelle ultime 24 ore secondo l’ultimo report della Regione a cui risulta che l’età media dei casi odierni è 34 anni circa, il 68% è asintomatico, inoltre, fra questi, 20 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero di cui 18 per motivi di vacanza (più 8 contatti) e 19 sono riferibili a residenti fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana. Il 33% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. In Toscana salgono quindi a 11.063 i positivi, restano invariati i decessi con 1.139 unità, mentre le guarigioni sono 9.046 (118 quelle ‘cliniche’ e 8.928 le virali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 487.880, 4.154 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 878 (+9,6% su ieri) 845 curati in isolamento a casa, mentre 33 ricoverati in ospedale (4 in più rispetto a ieri, +13,8%), cinque in terapia intensiva (stabili). Aumentano a 2.245 (304 in più rispetto a ieri, +15,7%) le persone, negative, ma isolate in sorveglianza attiva per contatti con contagiati. In Emilia-Romagna sono 82 i nuovi positivi (di cui 44 asintomatici) trovati con oltre 10mila tamponi. L’indice di trasmissione (Rt) a 14 giorni è di 0,45, sotto la media nazionale che è allo 0,83. Non si è registrato nessun decesso. Degli 82 nuovi casi, 52 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 31 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 32, invece, quelli collegati a vacanze o rientri dall’estero. Le province che presentano il maggior numero di casi sono Reggio Emilia con 19, Piacenza e Ravenna con 12 casi ciascuna. Restano 8 i pazienti in terapia intensiva. Invariato anche il numero di quelli ricoverati negli altri reparti Covid: 77.

Leggi anche: Il bollettino sul Coronavirus oggi 21 agosto in Lombardia