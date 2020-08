L’andamento dei contagi di coronavirus oggi in Lombardia nel bollettino della Regione: ci sono 174 nuovi contagi e 6 decessi.

Il bollettino sul Coronavirus oggi 21 agosto in Lombardia

Tra i 174 positivi la Regione specifica nel bollettino di oggi che 26 sono debolmente positivi e 10 sono stati tracciati in seguito a test sierologici. Il numero dei casi è in aumento rispetto a ieri nonostante i tamponi effettuati siano di meno nelle ultime 24 ore: 10.703, per un totale complessivo di 1.456.936. Aumentano ancora i ricoverati in terapia intensiva che salgono a 17, in aumento di 1. Scendono gli ospedalizzati con 6 pazienti in meno nei reparti Covid, per un totale nelle ultime 24 ore di 149. I guariti aumentano di 97 per un totale di 75.546.

Per quanto riguarda la ripartizione di casi per provincia, continua il trend in rialzo di Milano che ha 54 nuovi contagi nelle ultime 24 ore con 31 casi solo a Milano città. Anche Brescia in salita con 28 nuovi positivi. Monza e Brianza ne registra 18 mentre Bergamo 17. Cremona ha 8 nuovi casi. A Como e Mantova i nuovi positivi sono 8 per provincia. A Varese 7 nuovi casi, a Pavia e Lodi sono 4 a testa mentre Lecco ne registra 5. Sondrio ha solo un nuovo contagio da ieri.

