La Russa critica l'intervento di Mattarella: "Utile ma la fermezza del Governo va condivisa"

Nonostante il provvidenziale intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha sentito al telefono il leader dell’Eliseo Emmanuel Macron stemperando la tensione tra Italia e Francia sul nodo migranti che rischiava di creare il gelo tra Roma e Parigi, c’è qualcuno che ha avuto comunque qualcosa da ridire.

Si tratta del presidente del Senato ed esponente di FdI Ignazio La Russa, il quale, ovviamente abbracciando in toto la linea della Premier Meloni sul tema sbarchi, ha di fatto sminuito l’importanza del tentativo “riappacificatore” del Capo di Stato, sottolineandone sì l’utilità, ma pure mettendo l’accento sul fatto che “la fermezza del Governo debba essere condivisa”.

Ignazio La Russa e la frecciata a Mattarella: “Opera utile ma la fermezza del Governo va condivisa”

Intervenuto a margine dell’inaugurazione del prolungamento della Tangenziale Nord A52 Rho-Monza, il presidente del Senato Ignazio La Russa si è espresso sulla telefonata intercorsa oggi tra Sergio Mattarella e Emmanuel Macron sul tema migranti e, facendo trapelare una certa contrarietà, ha detto in merito:

Io credo che l’opera del presidente Mattarella sia sempre utile, ma credo anche che la fermezza del nostro governo debba essere condivisa. Credo che l’interesse nazionale vada difeso ciascuno con il proprio ruolo. Il presidente della Repubblica sta svolgendo benissimo il proprio ruolo, come credo i nostri ministri e il presidente del Consiglio. I toni devono essere garbati, ma la sostanza deve essere chiara: l’Italia non può essere lasciata sola a gestire il problema migratorio. L’Italia non può essere l’unica nazione come terra di prima accoglienza.

Mattarella-Macron, la telefonata per sciogliere il gelo tra Italia e Francia

Stando a quanto spiegato nel breve comunicato della Presidenza della Repubblica Italiana (congiuntamente a quanto confermato dall’Eliseo), nella telefonata Mattarella-Macron è stata ribadita la cooperazione e la piena collaborazione tra i due Paesi per quel che riguarda ogni elemento condiviso negli accordi già ratificati in passato. E non solo nei bilaterali, ma anche nei patti sottoscritti nel teatro dell’Unione Europea: