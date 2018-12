I sospetti nel M5S sul condono di Ischia

Federico Capurso sulla Stampa racconta in un retroscena i dettagli del video con cui ieri Antonio Di Maio ha chiesto scusa al figlio, confermando che è stato gestito dalla comunicazione pentastellata e organizzato per fornire una risposta politica e di comunicazione alle accuse: curioso che sia uscito l’ordine – eseguito, visto che nessuno lo ha fatto – di non condividere il video su Facebook e di non parlarne:

Tutto viene studiato al dettaglio dallo staff della comunicazione pentastellata. Dal testo della lettera letta dal padre, alle riprese nell’ufficio dell’azienda del «piccolo imprenditore», fino alla pagina Facebook di «Antonio Di Maio», creata per l’occasione. Sul video però – rivela una fonte interna ai Cinque stelle – cala il divieto di diffusione. «Nessuno dei nostri parlamentari dovrà condividerlo o parlarne», avrebbe chiesto il capo. I colonnelli del Movimento assicurano solo che «Luigi è sereno, stanco, ma sa che la vicenda si risolverà e che dobbiamo continuare a lavorare». La versione ufficiale – come spesso accade – è edulcorata. Egli stesso si mostra tranquillo con i giornalisti: «Non sapevo che stare in piscina in pvc fosse un reato, io non ho mai detto che quella era una stalla. Oggi mio padre si è preso le sue responsabilità e ci ha messo la faccia. Io metto in liquidazione l’azienda, adesso però possiamo anche finirla qui».

Invece è curioso che ci sia chi nel M5S adombri il sospetto di conflitto d’interesse per il condono di Ischia: