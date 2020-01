I sondaggi di Piazzapulita sull’Emilia-Romagna e sull’Italia

I sondaggi di Index Research mostrati ieri a PiazzaPulita disegnano una situazione in cui la Lega è in lieve calo rispetto alle Europee mentre il Partito Democratico e il MoVimento 5 Stelle sono sostanzialmente stabili su percentuali comunque inferiori rispetto alle elezioni politiche del 2018.

Le intenzioni di voto continuano a premiare Fratelli d’Italia mentre Forza Italia continua con il suo calo; Italia Viva di Matteo Renzi è ancora sotto la soglia del 5% e non pare destinata a schiodarsi a breve.

Anche per gli altri a sinistra e al centro non ci sono movimenti particolarmente significativi e le loro percentuali sono sostanzialmente trascurabili, tanto che sarà difficile anche formare una coalizione che possa superare la soglia della prossima legge elettorale per Calenda e Bonino.

Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra supera il centrosinistra di sei punti percentuali.

In Emilia-Romagna invece Stefano Bonaccini è ancora primo nei sondaggi rispetto a Lucia Borgonzoni, ma la differenza è molto sottile e non dà ancora la possibilità di dire chi vincerà.

