I settentrionali ricchi vivono dieci anni di più rispetto ai meridionali poveri

Il Messaggero oggi riporta alcuni dati sulla sanità che si trovano nella relazione 2019 del Cnel a Governo e Parlamento sui livelli e la qualità dei servizi pubblici offerti dalle amministrazioni centrali e locali a imprese e cittadini:

Negli ultimi anni non a caso si è registrato un calo della mortalità tra i 30 e i 69 anni per tumori maligni, diabete e malattie cardiovascolari. Ma non per tutti e non dappertutto. L’Italia – si evidenzia – è il paese europeo «con le più grandi differenze tra regioni». Forte il «peso delle disparità nell’offerta di servizi, nei tempi di attesa e nelle differenze territoriali». Un esempio su tutti: si sa che l’obesità è uno dei grandi fattori di rischio per la salute. Ebbene: il 40% dei bambini obesi è meridionale con un’alta percentuale tra le famiglie che hanno le maggiori difficoltà economiche. Risultato: le fasce ricche della popolazione del Nord hanno una speranza di vita di 10 anni maggiore rispetto alle fasce povere della popolazione del Sud.