I ponti a rischio crollo e il buco nero dei controlli

La vicenda degli otto ponti a rischio crollo si incrocia oggi con quella dei venti viadotti a rischio, sotto inchiesta da parte della Procura di Genova: diciotto sulle autostrade tra la Liguria e il Piemonte, tra cui il Pecetti e il Fado sulla A-26, chiusi lunedì sera; uno, il Paolillo, sulla Napoli-Canosa di Puglia; l’altro, il Moro, a Pescara, sulla Bologna-Taranto.

Spiega oggi Ettore Livini su Repubblica che in base all’articolo 14 del Codice della strada «la verifica strutturale delle opere in concessione è compito del concessionario». E quindi il controllore coincide con il controllato.

A vigilare su stabilità e manutenzione del ponte Morandi era la Spea, società di Atlantia, padrone di Autostrade per l’Italia (Aspi). Una cosa in famiglia, insomma. Come le verifiche sulla A26: a carico della Sina, azienda di quella stessa famiglia Gavio che gestisce l’autostrada. Un conflitto d’interessi che la famiglia Benetton ha eliminato solo a ottobre affidando i controlli a una società di ingegneria esterna dopo che alcuni manager Spea avevano denunciato “pressioni” dai vertici Autostrade per edulcorare i rapporti delle loro ispezioni.

Anche lo Stato, in teoria, ha un ruolo di gendarme nel settore. Esercitato però con scarsa convinzione e risultati discutibili. La concessione trentennale ad Aspi del 2007, per esempio, prevedeva compiti di controllo per l’Anas, passati poi nel 2013 al ministero dei trasporti in capo alla “Direzione per la vigilanza sulle concessioni” (Dvc). Un’arma nata scarica. La prova? L’audizione alla Camera nel 2016 di Mauro Coletta, direttore generale dell’ufficio dove — ipse dixit — «c’è più burocrazia dell’attività che conduciamo», «siamo 160 invece dei 250 previsti» e si arriva al paradosso per cui «chi va in trasferta anticipa le spese, che vengono rimborsate dopo 4-5 mesi».